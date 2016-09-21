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Adam orta yapmadı pas verdi!

Fenerli taraftarların yeni gözdesi oldu. Hollndalı’ya büyük övgü var

Adam orta yapmadı pas verdi!
Lens, Kasımpaşa maçında yaptığı 2 asistle dikkat çekerken Fenerbahçeli taraftarların da yeni gözdesi oldu.

SANKİ ELİYLE GÖNDERDİ
Ozan'a attırdığı kafa golü için, "Adam orta yapmadı sanki eliyle pas verdi. Lens bu takımın asist kralı olur" yorumları yapıldı.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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