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5 maçın heyecanı ’da

’nın coşkusu bugün de ’da yaşanacak. Erzincan-Adana, Manisa- Rize, Samsun-Diyarbekir, Trabzon-Ardahan ve A.Demir-Erzurum maçları naklen yayınlanacak

5 maçın heyecanı ASpor’da
Ziraat Türkiye Kupası'nın adresi ASPOR bugün de futbol heyecanını naklen ekranlara taşıyacak... Dün 3 maçı canlı olarak yayınlayan ASPOR'da bugün 12.00'de 24 Erzincanspor- Adanaspor, 14.30'da Manisa BBSK-Çaykur Rizespor, 16.30'da Samsunspor-Diyarbekirspor, 19.00'da Trabzonspor- Ardahanspor ve 21.30'da Adana Demirspor-BB Erzurumspor maçları canlı olarak yayınlanacak. Heyecan bununla da sınırlı kalmayacak. Yarın da 2. turda oynanacak tam 5 karşılaşma naklen ASPOR ekranlarında olacak.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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