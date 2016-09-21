5 maçın heyecanı ASpor’da

Ziraat Türkiye Kupası'nın adresi ASPOR bugün de futbol heyecanını naklen ekranlara taşıyacak... Dün 3 maçı canlı olarak yayınlayan ASPOR'da bugün 12.00'de 24 Erzincanspor-Adanaspor, 14.30'da Manisa BBSK-Çaykur Rizespor, 16.30'da Samsunspor-Diyarbekirspor, 19.00'da Trabzonspor-Ardahanspor ve 21.30'da AdanaDemirspor-BB Erzurumspor maçları canlı olarak yayınlanacak. Heyecan bununla da sınırlı kalmayacak. Yarın da 2. turda oynanacak tam 5 karşılaşma naklen ASPOR ekranlarında olacak.
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