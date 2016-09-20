Yıldız olaJAXON

İngiltere'de yaşayan 3 yaşındaki JaxonLal, dünyaca ünlü futbolcuları bile kıskandırdı. Futboldaki yeteneğinikanıtlayan küçük çocuk,İngiliz Manchester City'yikendisine hayran bıraktı. Minik Jaxon, daha 5 ay önce futbolla tanıştı. Attığı gollerle fileleri havalandırdı. Oğlunun yeteneğini keşfeden JoanneRadcliffe, top oynayanJaxon'u kamerayaaldı. Ardından oğlunun görüntülerini sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan paylaştı. Minik futbolcunun videosu sanal alemde paylaşım rekorları kırdı. İngiliz kulüp Manchester City yöneticileri ise küçük yıldıza hayran kaldı. Gol krallarının transfer olmayı hayal ettikleri İngiliz devi, hemen Jaxon'ın annesini aradı. Küçük yıldızı yetiştirmek üzere transfer teklifi yaptı. Bu teklif karşısında şaşıran anne, transfer teklifini "Evet" diye yanıtladı. Çok şaşırdığını söyleyen Joanne Radcliffe, "Oğlumun başarılı bir futbolcu olacağından eminim. Ancak bu kadar erken yaşta keşfedilmesine çok şaşırdım. Ben Manchester United'ı tutuyordum ama transfer teklifinden sonra City'i destekliyorum. Jaxon'ın sahaya çıkacağı günü bekliyorum" ifadelerini kullandı.
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