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Vali Şahin ile kritik görüşme

Vali Şahin ile kritik görüşme
İL Güvenlik Kurulu bugün Beşiktaş- G.Saray maçına konuk takımın taraftarının alınıp alınmayacağını karara bağlayacak. Ancak bugün Kulüpler Birliği deplasman yasağının kalkması için İstanbul Valisi ile bir araya gelecek. Bu toplantıya Fikret Orman, Dursun Özbek ve Mahmut Uslu'nun da katılacağı kaydedildi.
Etiketler:
  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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