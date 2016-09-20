Trabzonspor Teknik DirektörüErsun Yanal, üst üste alınan 3 mağlubiyetinardından sorumluluğu üzerine alarakyönetim kurulana "Bu durum geçicive üstesinden geleceğiz. Buna yürekteninanıyorum" dedi.
FUTBOL ÇOK KÖTÜ DEĞİL Başkan Muharrem Usta ve yöneticilerle fikir alışverişinde bulunan Yanal, şöyle devam etti: "Sezon başında takımıniçinde bulunduğu durumu bilerekgeldim. Eğer kulübü ayağa kaldıramayacağımızainansam burda olmazdım. Sezonununilk yarısını daha yukarılarda bitireceğiz.Bazı oyuncularımın performansıher geçen hafta artacaktır. Kötü sonuçlaraldık ama aldığımız sonuçlardan daha iyioynadık. Skor bulmaya da başlayacağız."
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