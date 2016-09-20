Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, üst üste alınan 3 mağlubiyetin ardından sorumluluğu üzerine alarak yönetim kurulana "Bu durum geçici ve üstesinden geleceğiz. Buna yürekten inanıyorum" dedi.



FUTBOL ÇOK KÖTÜ DEĞİL

Başkan Muharrem Usta ve yöneticilerle fikir alışverişinde bulunan Yanal, şöyle devam etti: "Sezon başında takımın içinde bulunduğu durumu bilerek geldim. Eğer kulübü ayağa kaldıramayacağımıza inansam burda olmazdım. Sezonunun ilk yarısını daha yukarılarda bitireceğiz. Bazı oyuncularımın performansı her geçen hafta artacaktır. Kötü sonuçlar aldık ama aldığımız sonuçlardan daha iyi oynadık. Skor bulmaya da başlayacağız."