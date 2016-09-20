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Üstesinden geleceğiz!

Başkan Muharrem Usta ve yöneticilerle bir araya gelen Yanal, “Sorumluluk bende. Bu dunum geçici ve üstesinden geleceğiz. Buna yürekten inanıyorum”

Üstesinden geleceğiz!
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, üst üste alınan 3 mağlubiyetin ardından sorumluluğu üzerine alarak yönetim kurulana "Bu durum geçici ve üstesinden geleceğiz. Buna yürekten inanıyorum" dedi.

FUTBOL ÇOK KÖTÜ DEĞİL
Başkan Muharrem Usta ve yöneticilerle fikir alışverişinde bulunan Yanal, şöyle devam etti: "Sezon başında takımın içinde bulunduğu durumu bilerek geldim. Eğer kulübü ayağa kaldıramayacağımıza inansam burda olmazdım. Sezonunun ilk yarısını daha yukarılarda bitireceğiz. Bazı oyuncularımın performansı her geçen hafta artacaktır. Kötü sonuçlar aldık ama aldığımız sonuçlardan daha iyi oynadık. Skor bulmaya da başlayacağız."
Etiketler:
  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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