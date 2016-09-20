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Umarım Türkiye’nin LeIcester’ı oluruz

4 hafta sonunda zirveye oturan Başakşehir gözünü şampiyonluğa dikti

Umarım Türkiye’nin LeIcester’ı oluruz
Ligde 4'te 4 yapan ve liderlik koltuğuna oturan Medipol Başakşehir büyük düşünüyor. Asbaşkan Mustafa Saral, çok iyi bir yolda olduklarını ve yakaladıkları serinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Şampiyonluk hedefiyle ilgili konuşan Saral, "İngiltere Premier Lig'de Leicester City geçtiğimiz sezon herkesi şaşırtarak büyük bir başarıya imza attı ve şampiyonluğa ulaştı. Umarım biz de Süper Lig'in Leicester City'si oluruz" ifadesini kullandı.
Etiketler:
  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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