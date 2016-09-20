Uğur yetişmeyebilir görev Mustafa’nın

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Trabzonspor Alanya'da hem maçı hem de Uğur'u kaybetti. Sakatlanan Uğur'un Atiker Konya maçına yetişmesi zor görünüyor.
SAĞ BEKTEN STOPERE
Uğur Demirok'un yerine bu kritik maçta Mustafa Yumlu'nun stopere geçmesi bekleniyor. Mustafa Yumlu, Alanya maçında sağ bek oynamıştı.
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