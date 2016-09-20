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Uğur yetişmeyebilir görev Mustafa’nın

Alanya’da sakatlanan Uğur’un yetişmesi zor Konya maçında Mustafa Yumlu stopere geçecek

Uğur yetişmeyebilir görev Mustafa’nın
Trabzonspor Alanya'da hem maçı hem de Uğur'u kaybetti. Sakatlanan Uğur'un Atiker Konya maçına yetişmesi zor görünüyor.

SAĞ BEKTEN STOPERE
Uğur Demirok'un yerine bu kritik maçta Mustafa Yumlu'nun stopere geçmesi bekleniyor. Mustafa Yumlu, Alanya maçında sağ bek oynamıştı.
  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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