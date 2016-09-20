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Talisca için para kampanyası

Taraftarlar Talisca’nın bonservisinin alınması için harekete geçti. Bir taraftar 50 TL para yatırdı

Talisca için para kampanyası
Beşiktaş 'ın Benfica'dan 2 yıllığına kiraladığı Talisca'nın bonservisinin alınması için taraftarlar bir kampanya başlattı.

HEDEF 25 MİLYON EURO
Bir taraftar Beşiktaş Kulübü'nün hesabına Talisca'nın bonservisinin alınması için 50 TL para yatırırken dekontun görselleri paylaşıldı. Kulübe para gönderen taraftar, "Haydi beyler pamuk eller cebe" dedi. Talisca'nın serbest kalma maddesinin 25 milyon Euro olduğu biliniyor.
  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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