  1. Emenike & Lens’in gecesi
  2. Kendilerine geldiler

Şimdi sevDİCK seni

Fener, Josef Souza, Ozan, Emenike ve İsmail ile Kasımpaşa’ya 5 attı. ’la ilk kez kazandı

Şimdi sevDİCK seni
F.Bahçe nihayet siftah yaptı... Ligde ilk 3 maçta ancak 1 puan alan Sarı-Lacivertliler Kasımpaşa deplasmanında rakibini 5-1 yenerek bu sezon ilk galibiyetini elde etti. 11. dakikada Ceza sahasına hareketlenen Emenike'nin pasında topla buluşan Josef de Souza düzgün bir vuruşla F.Bahçe'yi 1-0 öne geçirdi. 20'de Lens'in ortasında Ozan Tufan kafayla farkı ikiye çıkardı: 2-0. Sarı-Lacivertliler 45'te 3. golü buldu. Lens'in pasında Emenike topu boş kaleye gönderdi. Devre 3-0 sona erdi.

PENALTI YETMEDİ...
56'da Adem Büyük Skrtel tarafından düşürülünce kazanılan penaltıyı gole çeviren Tunay farkı ikiye indirdi: 1-3. 73'te Sow, Emenike'nin pasında düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-4. 84'te ceza sahası içinden sert vuran İsmail skoru ilan etti: 1-5.
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  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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