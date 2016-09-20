Poldi derbide kesin yok

Süper Kupa maçında ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle henüz ligde forma giyemeyen Lukas Podolski'den müjdeli haber yine gelmedi. Takımla çalışmalara bu hafta başlaması beklenen Alman forvet, fiziki olarak takımın gerisinde olduğu için derbide görev yapamayacak.