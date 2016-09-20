Onazi: Puan alacak kadar oynadık

Trabzonspor'un Nijeryalı orta saha oyuncusu Onazi, Alanya deplasmanında özellikle ilk yanıda çok iyi oynadıklarını, rakiplerinin kendilerinin de beklemediği bir anda öne geçtiğini söyledi. Onazı, "Skor kimseyi aldatmasın. Biz çok kötü değildik. Puan alacak kadar oynadık" dedi.