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: Puan alacak kadar oynadık

, “Alanya maçındaki skoru kimseyi aldatmasın“ dedi

Onazi: Puan alacak kadar oynadık
Trabzonspor'un Nijeryalı orta saha oyuncusu Onazi, Alanya deplasmanında özellikle ilk yanıda çok iyi oynadıklarını, rakiplerinin kendilerinin de beklemediği bir anda öne geçtiğini söyledi. Onazı, "Skor kimseyi aldatmasın. Biz çok kötü değildik. Puan alacak kadar oynadık" dedi.
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  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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