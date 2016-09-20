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Mourinho’dan tarihi düşüş

Portekizli hoca üst üste 3 mağlubiyet yaşayarak M.United’ın son 14 senedeki en kötü serisine imza atmış oldu

Mourinho’dan tarihi düşüş
Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho kariyerindeki düşüşü dizginlemekte zorlanıyor. Geçen sezon Chelsea'de görevine son verilen Portekizli hoca Manchester United'ta da başarısız bir görüntü çiziyor.

ESKİ İTİBARI KALMADI
Manchester United'daki son 3 maçında takıma 3 mağlubiyet yaşatan Mourinho kulüp tarihinin son 14 yıldaki en kötü serisine imza attı. Kariyerinde son 10 yılda yaşadığı en kötü dönemi geçiren Mourinho'nun eski itibarı da kayboldu.
Etiketler:
  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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