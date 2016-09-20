Mourinho’dan tarihi düşüş

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho kariyerindeki düşüşü dizginlemekte zorlanıyor. Geçen sezon Chelsea'de görevine son verilen Portekizli hoca Manchester United'ta da başarısız bir görüntü çiziyor.



ESKİ İTİBARI KALMADI

Manchester United'daki son 3 maçında takıma 3 mağlubiyet yaşatan Mourinho kulüp tarihinin son 14 yıldaki en kötü serisine imza attı. Kariyerinde son 10 yılda yaşadığı en kötü dönemi geçiren Mourinho'nun eski itibarı da kayboldu.