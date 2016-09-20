Lens’ten küstüm şov niye aldın hocam!

Fenerbahçe'de gecenin başarılı oyuncularından olan ve 3. golün asistini yapan Jeremain Lens, kimsenin beklemediği bir tepki verdi. Teknik direktör Advocaat, 71. dakika geldiğinde Lens'in yerine Sow'u oyuna aldı. Değişiklik tabelasında numarasını gören Lens, hocasına "Niye beni oyundan aldın" diye sitem etti. Morali çok bozulan Lens'in tepkisi kulübede de devam etti.