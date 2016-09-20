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Kupanın adresi yine

’nda 2. tur heyecanı 5 maçla start alacak. Of-Karabük Afyon-Karşıyaka ve Alanya-Sancaktepe maçları naklen ’da olacak...

Kupanın adresi yine ASpor
Türk futbolunun en önemli organizasyonlarından Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tam gaz devam ediyor... Kupada ikinci tur maratonu bugün oynanacak 5 maçla başlayacak. Saat 12.30'da Ofspor-Karabükspor, 18.30'da Afyonspor- Karşıyaka ve 21.00'de Alanyaspor-Sancaktepe maçları, kupanın adresi 'dan naklen yayınlanacak. Bugün ayrıca 15.30'da Orhangazi-Kayserispor ve 16.30'da Elazığspor-Sarayönü karşılaşmaları oynanacak.
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  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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