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Kim kovulur bahsinde favori

WestHam’da 5. maçında 4. yenilgiyi alan Bilic’in gönderileceği öne sürüldü

Kim kovulur bahsinde Slaven Bilic favori
Westham'da bu sezon 5 maçta 4. yenilgiyi alan Slaven Biliç için kovulma dedikoduları şimdiden konuşulmaya başlandı. Beşiktaş'ın eski teknik patronu Premier Lig'de görev yapan 20 teknik direktör arasında kovulmaya en yakın 3 isimden biri olarak gösteriliyor. 'in kovulma oranı 1'e 6'ya kadar düşürüldü. Stoke City'den Mark Hughes'in oranı ise 1'e 5.
Etiketler:
  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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