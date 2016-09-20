Kim kovulur bahsinde Slaven Bilic favori

Westham'da bu sezon 5 maçta 4. yenilgiyi alan Slaven Biliç için kovulma dedikoduları şimdiden konuşulmaya başlandı. Beşiktaş'ın eski teknik patronu Premier Lig'de görev yapan 20 teknik direktör arasında kovulmaya en yakın 3 isimden biri olarak gösteriliyor. Slaven Bilic'in kovulma oranı 1'e 6'ya kadar düşürüldü. Stoke City'den Mark Hughes'in oranı ise 1'e 5.
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