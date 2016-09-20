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, İslam için nokta koyuyor

Jeremy Helan, İslam için nokta koyuyor
İngiltere 2.Ligi ekiplerinden Sheffield Wednesday'de oynayan Fransız oyuncu Jeremy Helan 24 yaşında olmasına rağmen futbolu bırakma kararı aldı. Genç oyuncu İslam dinine hakkıyla konsantre olmak için bu kararı aldığını söyledi. Bir dönem Fransa U-19 Milli Takımı'nda da oynayan Jeremy'nin aldığı bu kararı kulüp yöneticileri saygıyla karşıladı.
Etiketler:
  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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