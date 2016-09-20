Hiç kimse bizi gaza getirmesin

Temsa ile yapılan otobüs sponsorluğu lansmanında konuşan Başkan Fikret Orman ilginç açıklamalar yaptı. Beşiktaş'ın Nisan'da şampiyonluğunu ilan edeceğine dair düşüncelerin doğru olmadığını söyleyen Orman, "100. yıldaki şampiyonluktan sonra da devre arasında bizi şampiyon yaptılar. Bu bir maraton. F.Bahçe kötü başlasa da onlar da hareketlenecek. Galatasaray, Başakşehir, Bursa ve Osmanlıspor hepsi iyi gidiyor. Uzun bir maratonun içinde şanssızlıklar var, sakatlıklar var. Daha yolun başındayız. En büyük isteğimiz tabii ki şampiyon olmak. Ancak güle oynaya şampiyon olmak diye birşey yok. Öyle birşey olsa şu an olmak isteriz. Son 2 yıldızlı formaları satmak istiyoruz bu sene" ifadesini kullandı.



ÖZBEK'E DAVETİYE YOLLAMAMA GEREK YOK

Orman G.Saray ile oynayacakları maçta şansın kendilerinden yana olmasını istediklerini söyleyerek, "Vodafone Arena'da ilk derbi maçını oynayacağız. Galatasaray da kazanmak için gelecektir. İnşallah şans bizden yana olur" dedi. Dursun Özbek'i davet etmeye gerek olmadığını ifade eden Başkan Fikret Orman, "Her hangi bir davetiyeye ihtiyacımız yok. Gelirlerse de keyif alırız. İlk derbiyi beraber seyretmekten büyük hoşnutluk duyarız" diye konuştu.