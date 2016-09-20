Gol yeme şampiyonu

Futbol tarihinde bir ilk gerçekleşti. Almanya'nın en alt amatör ligi C Ligi'nde oynayan "SV Vonderort" kulübünü,kaleci Marco rezil etti. 25 yaşındaki Marco, geçen hafta PSV Oberhausen ile oynanan maçta kaleye geçti. Rakip takımdan iki dakikada bir gol yedi. Bir maçta 43 gollekırılması zor bir rekorunsahibi olan Marco herkesişaşkına çevirdi. Polisler, geçtiğimiz günlerde antrenman yapan Marco'nun yanına gitti. Sahada gözaltına alının kaleci, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Bir konuyu aydınlatmak için karakola gidiyorum" demekle yetindi.
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