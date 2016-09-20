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Gol yeme şampiyonu

Gol yeme şampiyonu
Futbol tarihinde bir ilk gerçekleşti. Almanya'nın en alt amatör ligi C Ligi'nde oynayan "SV Vonderort" kulübünü, kaleci Marco rezil etti. 25 yaşındaki Marco, geçen hafta PSV Oberhausen ile oynanan maçta kaleye geçti. Rakip takımdan iki dakikada bir gol yedi. Bir maçta 43 golle kırılması zor bir rekorun sahibi olan Marco herkesi şaşkına çevirdi. Polisler, geçtiğimiz günlerde antrenman yapan Marco'nun yanına gitti. Sahada gözaltına alının , kendisini görüntüleyen gazetecilere "Bir konuyu aydınlatmak için karakola gidiyorum" demekle yetindi.
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  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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