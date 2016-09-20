Forvette hayal kırıklığı

Trabzonspor'un forvet hattında yer alan Muhammet Demir ve Hyun Jun Suk'un şu ana kadar oynanan 4 Süper Lig maçında fileleri havalandıramaması hayal kırıklığına neden oldu. Kulübe yakın kaynaklar, Muhammet ve Suk'un performansları sonrasında N'Doye ve Ramil'in formaya bir adım daha yaklaştığını belirtiyor.