THY Avrupa Ligi 2016/17 sezonunda finalfour'un nerede yapılacağı açıklanmasa da ülkemiz açısından olumlu gelişmeler yaşanıyor. ut que prerio. ULEB Yönetimi henüz bu sezon Euroleague'deFinal Four'un nerede yapılacağını açıklamadı. Basketfaul.com'un haberine göre Moskova ve Belgrad'ın adaylıkları söz konusu ancak ULEB'in öncelikli tercihi, ana sponsor THY'nin de etkisiyle İstanbul. Ancak bunun için bir şartları var: Türkiye'den Eurocup'a takımların katılması. Bu bağlamda TOFAŞ veTrabzonspor ile görüşmeler yaptılar ve şu yanıtı aldılar: Federasyonumuz izin verirse katılırız.
ÖMER ONAN: FIBA BLÖF YAPIYOR
Yani TOFAŞ ve Trabzonspor Eurocup'a katılırsa 2017 Eurobasket finalleri Türkiye'den alınacak, altyapı milli takımlarımız gelecek sezonki şampiyonaların dışında bırakılacak. TBF bu durum karşısında TOFAŞ ve Trabzonspor'a"Eurocup'a gidin" diyemiyor. Bu arada Fenerbahçe menajeri Ömer Onan, FIBA'nın blöf yaptığını belirterek, "Buna güçleri yetmez.Litvanya ile İspanyol takımları Eurocup'taoynayacak. İkisi de kısa süre önceOlimpiyatlarda boy gösterdi. Onları Olimpiyatlardanmı attılar" dedi.
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