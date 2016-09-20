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’a yakın!

ULEB yönetimi THY sponsorluğunun da etkisiyle ’u ’a vermeye sıcak bakıyor. Ancak bunun için Türkiye’den Eurocup’a takımların katılmasını dayatıyor. Görüşmeler sürüyor

Fınal Four İstanbul’a yakın!
THY Avrupa Ligi 2016/17 sezonunda finalfour'un nerede yapılacağı açıklanmasa da ülkemiz açısından olumlu gelişmeler yaşanıyor. ut que prerio. ULEB Yönetimi henüz bu sezon Euroleague'de Final Four'un nerede yapılacağını açıklamadı. Basketfaul.com'un haberine göre Moskova ve Belgrad'ın adaylıkları söz konusu ancak ULEB'in öncelikli tercihi, ana sponsor THY'nin de etkisiyle . Ancak bunun için bir şartları var: Türkiye'den Eurocup'a takımların katılması. Bu bağlamda TOFAŞ ve Trabzonspor ile görüşmeler yaptılar ve şu yanıtı aldılar: Federasyonumuz izin verirse katılırız.

ÖMER ONAN: FIBA BLÖF YAPIYOR
Yani TOFAŞ ve Trabzonspor Eurocup'a katılırsa 2017 Eurobasket finalleri Türkiye'den alınacak, altyapı milli takımlarımız gelecek sezonki şampiyonaların dışında bırakılacak. TBF bu durum karşısında TOFAŞ ve Trabzonspor'a "Eurocup'a gidin" diyemiyor. Bu arada Fenerbahçe menajeri Ömer Onan, FIBA'nın blöf yaptığını belirterek, "Buna güçleri yetmez. Litvanya ile İspanyol takımları Eurocup'ta oynayacak. İkisi de kısa süre önce Olimpiyatlarda boy gösterdi. Onları Olimpiyatlardan mı attılar" dedi.
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  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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