Favori Göçek plase Palabıyık

Dev derbi öncesi MHK'nın hangi hakemi atayacağı merak konusu... Kulislerde konuşulanlara göre, Cüneyt Çakır'ın yurt dışında seminerde olmasında dolayı MHK'nın ilk tercihi Hüseyin Göçek... B planının ise Ali Palabıyık olduğu belirlendi.