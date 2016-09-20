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Favori Göçek plase Palabıyık

Favori Göçek plase Palabıyık
Dev derbi öncesi MHK'nın hangi hakemi atayacağı merak konusu... Kulislerde konuşulanlara göre, Cüneyt Çakır'ın yurt dışında seminerde olmasında dolayı MHK'nın ilk tercihi Hüseyin Göçek... B planının ise Ali Palabıyık olduğu belirlendi.
  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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