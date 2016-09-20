Engelsiz aşk

Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı 2016 Rio Paralimpik Oyunları önceki akşamki kapanış töreniyle sona erdi. Olimpiyat boyunca 160 ülkenin yüzlerce engelli sporcusu, 23 dalda madalyalar kazabilmek için yarıştı. Cuma günü Çin ile Kanada arasında oynanan tekerlekli kadınlar basketbol maçında ise olimpiyatlara damga vuran bir görüntü ortaya çıktı. Kanada, Çin karşısında maçtan 63-52 galip ayrıldı. Maç sonunda Kanada'nın erkek basketbol oyuncusu Adam Lancia eşi Jamey Jewells'e tebrik öpücüğü verdi. Bu fotoğraf, sanal alemi salladı.