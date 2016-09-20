Engelsiz aşk

Brezilya'nınevsahipliği yaptığı2016 Rio ParalimpikOyunlarıönceki akşamkikapanış töreniylesona erdi. Olimpiyatboyunca 160ülkenin yüzlerceengelli sporcusu,23 dalda madalyalarkazabilmek için yarıştı.Cuma günü Çin ileKanada arasında oynanantekerlekli kadınlarbasketbol maçındaise olimpiyatlara damgavuran bir görüntü ortayaçıktı. Kanada, Çin karşısındamaçtan 63-52galip ayrıldı. Maçsonunda Kanada'nınerkek basketboloyuncusuAdam Lancia eşiJamey Jewells'etebrik öpücüğüverdi. Bu fotoğraf,sanal alemi salladı.
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