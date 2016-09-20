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Emenike & Lens’in gecesi

Emenike 2 asist, 1 gol, Lens de 2 asistle gecenin sivrilen isimleri oldu. İlk 11’in değişmez isimleri olacaklarını gösterdiler.

Emenike & Lens’in gecesi
Fenerbahçe, sezonun ilk galibiyetini 5 golle alırken, Sarı-Lacivertli ekipte futbollarının yanında istatistikleriyle dikkat çeken 2 isim vardı. Emenike 2 asistini 1 golle süslerken, gecenin yıldızlarından olan Lens 2 asistle zafer gecesine katkı yaptı. Emenike ve Lens takımın en kondisyonlu iki ismi olarak da dikkat çekti.
Etiketler:
  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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