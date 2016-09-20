Emenike & Lens’in gecesi

Fenerbahçe, sezonun ilk galibiyetini 5 golle alırken, Sarı-Lacivertli ekipte futbollarının yanında istatistikleriyle dikkat çeken 2 isim vardı. Emenike 2 asistini 1 golle süslerken, gecenin yıldızlarından olan Lens 2 asistle zafer gecesine katkı yaptı. Emenike ve Lens takımın en kondisyonlu iki ismi olarak da dikkat çekti.