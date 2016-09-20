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ve ekibi dev seminerde

Zürih’teki 2018 Dünya Kupası hakem seminerinde Çakır da yer aldı

Cüneyt Çakır ve ekibi dev seminerde
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ile yardımcı hakemler Bahattin Duran ile Tarık Ongun, 2018 Dünya Kupası Aday Hakem Semineri'ne katıldı. İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde başlayan ve cuma günü sona erecek seminere, Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası Finalleri'nde görev almaya aday hakemler ve ekipleri davet edildi. Çakır ile birlikte 20 hakem seminerde yer alıyor.
Etiketler:
  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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