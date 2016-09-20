Büyük kriz böyle aşıldı

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray'ın Kayserispor'la oynadığı maçın devre arasında teknik direktör Riekerink, Selçuk İnan'ı oyundan almış, bu durum "Kaptan gözden çıkarıldı" yorumlarını beraberinde getirmişti. Kötü performansı nedeniyle taraftarların da hedefi haline gelen milli futbolcu, tüm bu yaşananların gölgesinde Rize karşısında da 11'de görev yaptı. Fakat bu kez başarılı futboluyla almış topladı. Galatasaray'da son 1 haftada yaşananları araştıran TAKVİM ilginç detaylara ulaştı. Selçuk İnan krizi aşılırken, adeta seferberlik ilan edilidiği ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcuya ilk destek Kayseri maçı sonrası sıcağı sıcağına Muslera'dan geldi. Uruguaylı yıldız, "Moralini bozma sen bizim kaptanımızsın" dedi.



ASIL ÜZÜLMESEN GARİP OLURDU

Muslera'dan sonra söz sırası Levent Nazifoğlu'ndaydı. Nazifoğlu, çok üzgün olan Selçuk'a "Asıl üzülmesen garip olurdu. Her oyuncu oynamak ister. Kimse senden vazgeçmiş değil" ifadesini kullandı. Fakat Selçuk'a asil dopingi Riekerink yaptı. Hollandalı hoca, baş başa görüştüğü milli futbolcuya, "Senden çok memnunum. Takımın kaptanından vazgeçmem mümkün değil" deyinde kriz aşıldı.