Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, Kasımpaşa önünde haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Hollandalı hoca bu sezonun ilk galibiyetini almak için maça çok hırslı çıktıklarını vurgulayarak, "Herkes görevini harfiyen yerine getirdi. Maçın daha başından itibaren futbolcularım yüreklerini ortaya koyarak oynadı. Kazanma hırsları farklı galibiyeti getirdi. Bu galibiyet bizi kamçılar. Futbolcularım her geçen gün kendilerini bana gösterme fırsatı buluyor. Oyun disiplininden hiç kopmadık. Maçın başından itibaren hırsımız üst düzeydeydi" dedi.



BU GALİBİYET BİZE HAYAT VERECEK

Ligin ilk 3 haftasında kaybettikleri puanları telafi edecek zamanın çok olduğunu dile getiren Hollandalı hoca, "Bundan sonra çok daha iyi bir futbol oynayarak kazanmayı alışkanlık haline getireceğiz. Futbolcularımda bu potansiyeli fazlasıyla görüyorum. Artık 3 kulvarda başarıdan başarıya koşacağız" diye konuştu.



ZİRVEDE İDDİAMIZ SÜRÜYOR

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Simon Kjaer zirvedeki iddialarının sürdüğünü söyledi. Kasımpaşa galibiyetinin kendilerine ilaç gibi geldiğini ifade eden Danimarkalı futbolcu, "Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bundan sonra iyi bir takım olacağız" dedi.



İLK YARIDA 3 FARK YAPAN TEK TAKIM F.BAHÇE

Süper Lig'de bu sezon ilk devreyi 3 farklı önde kapatan ilk takım Fenerbahçe oldu. Sarı- Lacivertli takım karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde kapattı. F.Bahçe dışında hiçbir takım ilk yarı 3 farklı üstünlük sağlayamadı.



BÖYLE OYNAYALIM YETER

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, "Böyle oynayalım yeter. Bu takım şampiyon olacak. Buna inanıyorum" dedi.



