Bruma’ya teklif var!

4 Haftası geride kalan ligde Galatasaray'ın en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Armindo Bruma için yönetim düğmeye bastı. Sarı-Kırmızılılar gösterdiği performansla birçok dev kulübün transfer listesine giren Portekizli futbolcuya yeni sözleşme teklif etmeye karar verdi. Sözleşmesi 2017-2018 sezonu sonunda bitecek olan Bruma, bu sezon Galatasaray'dan 1 milyon 100 bin Euro garanti ücret ve 15 bin Euro maç başı ücret kazanacak. Genç yıldız, sözleşmesindeki son sezon ise 1 milyon 200 bin Euro ve maç başına 20 bin Euro kazanacak.



4 MAÇTA 1 GOL, 2 ASİSTİ VAR

Sarı-Kırmızılı yönetim, başarılı oyuncunun yıllık ücretini 2 milyon Euro'ya çıkartarak sözleşmesini 2 sene daha uzatmanın planlarınıyapıyor. Armindo Bruma ligde şu ana kadar 4 maçta 1 gol atarken, 2 de asist yapmayı başardı.