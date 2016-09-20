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Bruma’ya teklif var!

G.Saray yönetimi, gösterdiği performansla birçok dev kulübün sltiesine giren Bruma’ya yeni sözleşme teklif edecek... Hedef, Portekizli yıldıza 2020 yılına kadar imza attırmak

Bruma’ya teklif var!
4 Haftası geride kalan ligde Galatasaray'ın en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Armindo Bruma için yönetim düğmeye bastı. Sarı-Kırmızılılar gösterdiği performansla birçok dev kulübün transfer listesine giren Portekizli futbolcuya yeni sözleşme teklif etmeye karar verdi. Sözleşmesi 2017-2018 sezonu sonunda bitecek olan Bruma, bu sezon Galatasaray'dan 1 milyon 100 bin Euro garanti ücret ve 15 bin Euro maç başı ücret kazanacak. Genç yıldız, sözleşmesindeki son sezon ise 1 milyon 200 bin Euro ve maç başına 20 bin Euro kazanacak.

4 MAÇTA 1 GOL, 2 ASİSTİ VAR
Sarı-Kırmızılı yönetim, başarılı oyuncunun yıllık ücretini 2 milyon Euro'ya çıkartarak sözleşmesini 2 sene daha uzatmanın planlarınıyapıyor. Armindo Bruma ligde şu ana kadar 4 maçta 1 gol atarken, 2 de asist yapmayı başardı.
Etiketler:
  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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