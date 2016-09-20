Avrupa’da milli festival

A Milli Takımımız'ın teknik patronu Fatih Terim'in çok şey beklediği ve gençleştirme operasponuyla aday kadroya sürekli dahil ettiği 3 isimden çok iyi haberler geldi. Emre Mor, Enes Ünal ve Yunus Mallı, golleri ve performanslarıyla Avrupa'yı salladı. Hırvatistan deplasmanından çıkardığı 1 puanla 2018 Dünya Kupası grup elemelerini iyi bir başlangıç yapan milli takımımızın yenilenen kadrosunda yer alan Enes Ünal, Twente formasıyla Hollanda Ligi'nde şimdiden 5 gole imza attı.



TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ...

Avrupa'nın en golcü isimleri arasında giren Enes Ünal, Den Haag filelerine biri frikikten olmak üzere 2 gol bıraktı. Yunus Mallı Mainz'in Bundesliga'daki ilk galibiyetinde kilit rol oynadı ve takımının ilk 2 golüne imza attı. Borussia Dortmund'a transferiyle ses getiren Emre Mor ise hocası Thomas Tuchel'in kendisine verdiği şansı iyi değerlendirip son 30 dakikasında forma giydiği maçta Darmstadt'a 1 gol attı. Golleri ve performanslarıyla dikkat çeken 3 yıldızımız ekim ayında zorlu Ukrayna ve İzlanda maçlarında boy gösterecek.