Avrupa’da milli festival

A Milli Takımımız'ın teknik patronu Fatih Terim'in çok şey beklediği ve gençleştirme operasponuyla aday kadroya sürekli dahil ettiği 3 isimden çok iyi haberler geldi. Emre Mor, Enes Ünal veYunus Mallı, golleri ve performanslarıyla Avrupa'yı salladı. Hırvatistan deplasmanından çıkardığı 1 puanla 2018 Dünya Kupası grup elemelerini iyi bir başlangıç yapan milli takımımızın yenilenen kadrosunda yer alan Enes Ünal, Twente formasıyla Hollanda Ligi'nde şimdiden 5 gole imza attı.
TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ... Avrupa'nın en golcü isimleri arasında giren Enes Ünal, Den Haag filelerine biri frikikten olmak üzere 2 gol bıraktı. Yunus Mallı Mainz'in Bundesliga'daki ilk galibiyetinde kilit rol oynadı ve takımının ilk 2 golüne imza attı. BorussiaDortmund'a transferiyle ses getiren Emre Mor ise hocası Thomas Tuchel'in kendisine verdiği şansı iyi değerlendirip son 30 dakikasında forma giydiği maçta Darmstadt'a1 gol attı. Golleri ve performanslarıyla dikkat çeken 3 yıldızımız ekim ayında zorlu Ukrayna ve İzlanda maçlarında boy gösterecek.
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