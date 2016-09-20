Advocaat’tan altın makas

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, Kasımpaşa önünde özellikle iki oyuncusunu cezalandırdı. Avrupa Ligi'nde Zorya ile oynanan maçtan sonra, "Kadromuzda üst seviyede futbol oynamayacak oyuncular var" diyen Hollandalı teknik adam dünkü maçta Van Persie ve Salih Uçan'ı kadroya almadı. Sow ve Alper ise maça kulübede başladı. Hollandalı hoca maçtan sonra, "Aldığımız 5-1'lik galibiyet önemliydi. Umarım bu iyi bir başlangıç olur. Galibiyetle ilgili mutluyuz ama geliştirmemiz gereken yönlerimiz var" ifadesini kullandı.



İSTEDİĞİMİ SÖYLEMEZSEM GİDEYİM

HOLLANDALI hoca son basın toplantısında bazı oyuncularının üst seviyede performans göstermediğini söylediğini ifade ederek, "Ben istediğimi söylemezsem çekeyim gideyim" dedi. Lens'in oyundan çıkarken sinirli olmasının iyi olduğunu belirten Advocaat, "Ama ben umursamam" ifadesini kullandı.