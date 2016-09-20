Adana’da Jurcic de çare olamadı!

Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Adanaspor, uzun aranın ardından çıktığı ligde henüz galibiyetle tanışamadı. Ligin ilk haftasında Bursaspor'a 2-1 mağlup olan Adanaspor, sonraki hafta Kasımpaşa deplasmanında 1-1, 3. hafta mücadelesinde ise sahasında Gaziantepspor ile 0-0 berabere kaldı. Önceki gün de Osmanlıspor deplasmanında 1-0 mağlup olan Turuncu-Beyazlılar, taraftarını mutlu edemedi.
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