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Adana’da Jurcic de çare olamadı!

Adana’da Jurcic de çare olamadı!
Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Adanaspor, uzun aranın ardından çıktığı ligde henüz galibiyetle tanışamadı. Ligin ilk haftasında Bursaspor'a 2-1 mağlup olan , sonraki hafta Kasımpaşa deplasmanında 1-1, 3. hafta mücadelesinde ise sahasında Gaziantepspor ile 0-0 berabere kaldı. Önceki gün de Osmanlıspor deplasmanında 1-0 mağlup olan Turuncu-Beyazlılar, taraftarını mutlu edemedi.
Etiketler:
  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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