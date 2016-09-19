Zorlukları aşacağız

Alanyaspor karşısında ağır bir yenilgi alan Trabzonspor'da Başkan Muharrem Usta camiaya seslendi. Kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayan Başkan Usta, "Tarih, bu kulübü bu hale düşürenleri ve halen manipülasyon peşinde koşup 'benim değilse kara toprağın olsun' diye boy gösterenleri asla affetmeyecektir. Evet üzgünüz, belki çok moralsiziz; ama buralardan işleri çevirip yoluna koymaya çalışanlar ve onlara sahip çıkan Trabzonsporlular, bu kulübü ayağa kaldıracaklardır. Önümüze hangi zorluk çıkarsa çıksın, beraberce aşacağız ve şanlı tarihimize yeni sayfaları beraberce yazacağız. İlk haftaları, başka yeni kurulmuş takımlar gibi az hasarla atlatabilmeyi ümit ediyorduk, lakin olmadı. Yönetim olarak hocamıza ve takımımıza güvenimiz tamdır" dedi.



SİZ RAHAT OLUN SEVGİLİ TRABZONSPOLULAR

Önlerinde uzun ve zorlu bir yol olduğunu ifade eden Muharrem Usta, "Saha sonuçları elbette hep böyle gitmeyecek. Düzelecek, eksikler görülecek ve en iyilerle tamamlanarak hedefe varılacaktır. Siz rahat olun sevgili Trabzonsporlular. Moral ve motivasyonu, başarma azmi ve kararlılığı sınır tanımaz bir yönetim var iş başında. Birbirine kenetlenmiş, birbirine güvenerek bağlanmış bir camianın hiç bir başarısızlığı kabullenmesi mümkün değildir. Geçecek; bu günler de geçecek değerli yol arkadaşlarımız" ifadesini kullandı.