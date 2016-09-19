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’un sakatlığı üzdü

Sakatlanan Uğur en az 1 hafta forma giyemeyecek

Uğur Demirok’un sakatlığı üzdü
Alanyaspor maçında sol ayak bileğine darbe alan Uğur Demirok sakatlandı. Tecrübeli savunmacının yapılan ilk tetkiklerinde bir hafta sahalardan uzak kalabileceği açıklanırken, kesin durum MR sonrasında netlik kazanacak.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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