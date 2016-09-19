Sivas ZİYAn oldu

TFF 1. Lig'deDenizlispor, 50 dakika10 kişi oynadığımaçta Sivasspor'udeplasmanda 2-1mağlup etti. Konukekip Denizlispor'daİsmail Güven 40. dakikadaikinci sarıdankırmızı kart görüncetakımını 1 kişieksik bıraktı. İlk yarısı0-0 biten maçın52. dakika Ziya kornerdengelen topa iyiyükseldi: 0-1. 82'incidakikada sol kanattanZiya'nın ortasındaceza alanı içindeiyi yükselen Kerim'inkafa vuruşunda topfilelerle buluştu. 1-1.87'de Ziya plase birvuruşla Denizli'yi birkez daha öne geçirdi:1-2.
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