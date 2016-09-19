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Sivas ZİYAn oldu

Sivas ZİYAn oldu
TFF 1. Lig'de Denizlispor, 50 dakika 10 kişi oynadığı maçta Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Konuk ekip Denizlispor'da İsmail Güven 40. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görünce takımını 1 kişi eksik bıraktı. İlk yarısı 0-0 biten maçın 52. dakika Ziya kornerden gelen topa iyi yükseldi: 0-1. 82'inci dakikada sol kanattan Ziya'nın ortasında ceza alanı içinde iyi yükselen Kerim'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1. 87'de Ziya plase bir vuruşla Denizli'yi bir kez daha öne geçirdi: 1-2.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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