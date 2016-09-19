Sezonun en iyi transferi Dusko Tosic!

Sezon başında birbirinden önemli transferlere imza atan Beşiktaş'ta son maçlarla sürpriz bir isim ön plana çıkıyor. Geçen sezon Gençlerbirliği'nden alınan fakat bir türlü bekleneni veremeyen Dusko Tosic bu sezon müthiş bir performans sergiliyor. Sırp savunmacı, Benfica deplasmanının ardından dün de Akhisar karşısında takımının en iyilerinden biri oldu.



NE TALISCA NE CANER

Marcelo ile çok iyi bir uyum sergileyen Tosic yaptığı kritik hamleler ile herkesin büyük beğenisini kazandı. Taraftarlar sosyal medyada, "Sezonun en iyi transferi ne Talisca ne Caner. En iyisi Tosic" dedi.