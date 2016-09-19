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Saray taraftarını bekliyoruz

Saray taraftarını bekliyoruz
Beşiktaşlı yöneticilerden Metin Albayrak Akhisar'ı yenerek G.Saray maçı için moral depoladıklarını söyledi. Albayrak Arena'da ilk derbi maçına çıkacaklarını da ifade etti.

SALI GÜNÜ AÇIKLANACAK
Albayrak, "G.SarayArena'da ağırlamaktan çok mutlu olacağız. Taraftarlar da artık derbilere gelecek. Salı günü taraftar konusu açıklanacak. Biz G.Saray taraftarı gelecekmiş gibi hareket ediyoruz" dedi.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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