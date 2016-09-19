Saray taraftarını bekliyoruz

Beşiktaşlı yöneticilerden Metin Albayrak Akhisar'ı yenerek G.Saray maçı için moral depoladıklarını söyledi. Albayrak Arena'da ilk derbi maçına çıkacaklarını da ifade etti.



SALI GÜNÜ AÇIKLANACAK

Albayrak, "G.Saray'ı Arena'da ağırlamaktan çok mutlu olacağız. Taraftarlar da artık derbilere gelecek. Salı günü taraftar konusu açıklanacak. Biz G.Saray taraftarı gelecekmiş gibi hareket ediyoruz" dedi.