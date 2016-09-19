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Orman yemeğe katıldı

Orman yemeğe katıldı
Beşiktaş Başkanı karşılaşmadan önce Akhisar Beşiktaşlılar Derneği tarafından verilen yemeğe katıldı. Siyah-Beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman zorlu maçı Akhisar Belediyespor Kulüp Başkanı Hüseyin Eryüksel'le protokol tribününden izledi.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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