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Manchester United’a Watford darbesi

MANU, Watford’a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Manchester United’a Watford darbesi
İngiltere Premier Ligi'nde Manchester United deplasmanda oynadığı maçta Watford'a 3-1 yenilerek ummadığı bir yenilgi aldı. Evsahibi takım 34'te Capoue'nin golüyle Manchester United önünde 1-0 öne geçti. 62'de Rashford ile konuk takım 1-1'lik eşitliği sağladı. 83'te Zuniga evsahibi takımı yeniden öne geçirdi: 2-1. Watford maçın 90. dakikasında Deeney'in penaltısıyla güçlü rakibini 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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