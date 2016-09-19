Manchester United’a Watford darbesi

İngiltere Premier Ligi'nde Manchester United deplasmanda oynadığı maçta Watford'a 3-1 yenilerek ummadığı bir yenilgi aldı. Evsahibi takım 34'te Capoue'nin golüyle Manchester United önünde 1-0 öne geçti. 62'de Rashford ile konuk takım 1-1'lik eşitliği sağladı. 83'te Zuniga evsahibi takımı yeniden öne geçirdi: 2-1. Watford maçın 90. dakikasında Deeney'in penaltısıyla güçlü rakibini 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.