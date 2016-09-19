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Konyaspor & G.Birliği puanı paylaştı

17’de Serdar Güler konuk G.Birliği’ni öne geçirdi. 88’de Uğur’un kendi kalesine golü skoru belirledi

Konyaspor & G.Birliği puanı paylaştı
Hafta içinde Avrupa Ligi'nde Shakhtar'a evinde yenilen Konyaspor dün de Gençlerbirliği önünde beraberliği son anda yakaladı... Maçın 17. dakikasında savunma arkasına sarkan Serdar Gürler şık bir plase ile konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.

İKİ TAKIM DA ÇOK KAÇIRDI
Başkent ekibi ikinci devre de önemli fırsatlar yakaladı ama kullanamadı. 88. dakikada Uğur Çiftçi'nin kendi kalesine attığı golle skor eşitlendi. Konya kalan sürede net fırsatları harcayınca maç 1-1 sona erdi.
  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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