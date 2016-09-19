Konyaspor & G.Birliği puanı paylaştı

Hafta içinde Avrupa Ligi'nde Shakhtar'a evinde yenilen Konyaspor dün de Gençlerbirliği önünde beraberliği son anda yakaladı... Maçın 17. dakikasında savunma arkasına sarkan Serdar Gürler şık bir plase ile konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.



İKİ TAKIM DA ÇOK KAÇIRDI

Başkent ekibi ikinci devre de önemli fırsatlar yakaladı ama kullanamadı. 88. dakikada Uğur Çiftçi'nin kendi kalesine attığı golle skor eşitlendi. Konya kalan sürede net fırsatları harcayınca maç 1-1 sona erdi.