Kenan Sofuoğlu zafere ulaştı

Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Türk motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Almanya'da düzenlenen sezonun 9. yarışında 1. oldu. Sezonun 9. ayağı 19 tur üzerinden yapıldı.



37. KEZ MUTLU SONA ULAŞTI

Kenan Sofuoğlu bu sezon 5'inci, Supersport kariyerinde ise 37. zaferini elde etti. Kenan Sofuoğlu'nu takım arkadaşı Randy Krummenacher ve Patrick Jacobsen izledi. Dünya Supersport Şampiyonası'nın 10. ayağı 2 Ekim'de bu kez Fransa'da düzenlenecek.