Kenan Sofuoğlu zafere ulaştı

Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Türk motosikletçi Kenan Sofuoğlu,Almanya'da düzenlenen sezonun 9. yarışında 1. oldu. Sezonun 9. ayağı 19 tur üzerinden yapıldı.
37. KEZ MUTLU SONA ULAŞTI Kenan Sofuoğlu bu sezon 5'inci, Supersportkariyerinde ise 37. zaferini elde etti. Kenan Sofuoğlu'nutakım arkadaşı Randy Krummenacherve Patrick Jacobsen izledi. DünyaSupersport Şampiyonası'nın 10. ayağı 2Ekim'de bu kez Fransa'da düzenlenecek.
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