Kartal hesap kapattı

Kartal şeytanın bacağını kırdı!.. Akhisar'ı 2-0 yenen Beşiktaş rakibini deplasmanda ilk kez devirmeyi başardı. 5. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Talisca'nın ceza sahası dışından vurduğu şutta top kalenin az farkla üstünden auta çıktı. 8. dakikada Gökhan İnler'in ara pasında kaleciyle karşı karşı kalan Talisca topu kaleci Fatih'in sağından filelerle buluşturdu: 0-1. 30. dakikada gelişen Beşiktaş atağında kaptırılan topu geri alan Quaresma'nın çektiği şut az farkla auta çıktı. 42'de Akhisar'ın kazandığı serbest vuruşu Soner kullandı. Ceza sahası içinde Custodio'nun dokunduğu top Fabricio'da kaldı. 45. dakikada Caner'in ceza sahasının solundan kullandığı serbest vuruşta Rodallega'nın ters kafa vuruşu ağlara gitti: 0-2.



BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARIDA VİTES DÜŞÜRDÜ

Beşiktaş 2. yarıda vites düşürdü... 52'de Rodallega golle burun buruna kaldı ama arkadan yetişen Tosic hayati bir hamle yaptı. 67'de Onur Ayık'ın sol çaprazdan şutu yan ağlarda kaldı. 69. dakikada Rodallega'nın frikiği kaleci Fabri'den sekip direkten döndü. 75'te Quaresma'nın uzaktan şutu kaleci Fatih'in üzerine gitti. 78'de Quaresma'nın vuruşu yan ağlarda kaldı. Kalan dakikalarda başka gol gelmeyince karşılaşma 2-0 bitti.



2.5 YIL ARADAN SONRA İLK KEZ ASİST

Beşiktaş'ın İngiliz şampiyonu Leicester'dan transfer ettiği Gökhan İnler performansıyla alkış almayı sürdürüyor... Dün de teknik direktör Şenol Güneş tarafından ilk 11'de görevlendirilen yıldız futbolcu 8. dakikada skoru 1-0 yapan golde Talisca'ya harika bir asist yaptı. Gökhan lig maçlarında son asistini 8 Şubat 2014'te Napoli formasıyla Milan'a yapmıştı.



BU KEZ SOLUNUN DIŞINI GÖSTERDİ!

Benfica deplasmanında 90. dakikada sol ayağının içiyle harika bir frikik golüne imzasını atan Anderson Talisca dün de Manisa'da sahneye çıktı. Gökhan İnler'in pasıyla savunma arkasına sarkan Brezilyalı yıldız bu kez sol ayağının dışını konuşturdu. Harika bir plase yapan Talisca ligdeki ilk golünü de kaydetmiş oldu.



ŞİMDİ BÜTÜN GÖZLER DERBİYE ÇEVRİLDİ

ÇOK çekinerek gittiği Akhisar Belediye deplasmanından 3 puanla dönen Beşiktaş artık gözünü önümüzdeki hafta sonu oynanacak G.Saray derbisine çevrildi.



TARAFTARI SEVİNDİNECEĞİZ

Yavaş yavaş formasına alışan Gökhan Gönül, Vodafone Arena'daki ilk derbinin çok önemli olduğunu belirterek, "Taraftarlarımızı sevindireceğiz" dedi. Marcelo Guedes ise, "Şimdi bu maçı unuttuk, derbiye odaklandık" ifadesini kullandı.