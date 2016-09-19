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Kartal gollerin çoğunu ilk devrede atıyor

Kartal bu sezon ligde kaydettiği 11 golün 7’sini ilk devrede attı. Siyah-Beyazlılar rakipleri önünde işi ilk yarıda bitirip 2. yarı kontrollü oynamayı seviyor.

Kartal gollerin çoğunu ilk devrede atıyor
Beşiktaş ilk devrede attığı gollerle dikkat çekiyor. Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Siyah-Beyazlı takım ligde oynadığı ilk 4 karşılaşmada fileleri 11 kez havalandırırken bu gollerin 7'sini ilk yarıda atmayı başardı. Kartal 2. yarı ise 4 gol kaydetti.

HIZLI BAŞLIYORLAR
Beşiktaş bu sezon ilk devrede Alanyaspor'a 2, Konyaspor'a 1, Kardemir Karabükspor'a 2 dün de Akhisar Belediyespor'a 2 gol atmayı başardı. Kartal işi ilk yarıda bitirip 2. yarı kontrollü oynuyor.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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