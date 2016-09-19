Kartal gollerin çoğunu ilk devrede atıyor

Beşiktaş ilk devrede attığı gollerle dikkat çekiyor. Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Siyah-Beyazlı takım ligde oynadığı ilk 4 karşılaşmada fileleri 11 kez havalandırırken bu gollerin 7'sini ilk yarıda atmayı başardı. Kartal 2. yarı ise 4 gol kaydetti.
HIZLI BAŞLIYORLAR Beşiktaş bu sezon ilk devrede Alanyaspor'a 2, Konyaspor'a 1, Kardemir Karabükspor'a 2 dün de Akhisar Belediyespor'a 2 gol atmayı başardı. Kartal işi ilk yarıda bitirip 2. yarı kontrollü oynuyor.
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