  1. Uğur Demirok’un sakatlığı üzdü
  2. ZORLUKLAR

Kabus geri döndü!

Trabzon yerel basını Alanyaspor önünde alınan farklı mağlubiyete çok büyük tepki gösterdi

Kabus geri döndü!
Trabzonspor 'un Alanyaspor önünde aldığı 3-0'lık mağlubiyeti 'rezalet' olarak değerlendiren yerel gazeteler tepki gösterdi. Ekspres Gazetesi, "Yanal fırtınası beklerken, yalan rüzgarı", "Kabus geri döndü" başlıklarını kullandı. Günebakış Gazetesi, "Fiyasko", "Herkes 'sabır' diyor ama yerlerde sürünüyor" ifadelerine yer verdi.
Etiketler:
  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar