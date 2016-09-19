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finalde diş geçiremedi

İpek Soylu finalde diş geçiremedi
ITF Zhuhai Kadınlar Tenis Turnuvası'nın finalinde Belaruslu rakibi Govortsova'ya 2-0 mağlup oldu. Çin'in Zhuhai kentinde organize edilen 50 bin dolar ödüllü Dünya sıralamasında 185. basamakta olan Govortsova 6-1 ve 6-2'lik setlerle sahadan 2-0 galip ayrılırken İpek Soylu zorlu turnuvada ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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