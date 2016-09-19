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Hollanda’da herkes Enes’i konuşuyor

Twente formasıyla parlayan , Hollanda’da çok büyük ilgi odağı oldu

Hollanda’da herkes Enes’i konuşuyor
Hollanda Ligi'nde Twente forması giyen Enes Ünal'ın Den Haag maçında 2 gol atması büyük yankı uyandırdı. Hollanda'nın önde gelen gazetelerinden Telegraaf'da Enes'in performansına dikkat çekti. Bu sezon ligde 5 gol atan Enes için, "Twente'nin kalbini kazandı" başlığını kullandı. Genç oyuncu, "Burada kendimi evimde gibi hissediyorum" ifadesini kullandı.
Etiketler:
  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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