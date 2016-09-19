Galatasaray’ı yeneceğiz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Akhisar önünde aldıkları 3 puanın önemli olduğunu söyledi. Akhisar'a kazanmak için geldiklerini ifade eden Güneş, "Maçın başında golü bulduk. 25. dakikadan sonra sahayı büyüttük. Oyuncularımız topları ezince top kayıplarımız oldu. Hücumda ve savunmada iyi değildik. Ama devreye 2-0 önde girdik. Eksikliklerimizi çıkarırsak gayet iyiyiz ama eksiklikleri düzeltmemiz gerekiyor" dedi. Rakibe verdikleri pozisyonların kendilerinden kaynaklandığını vurgulayan "Zaman zaman kademe hatalarımız oldu. Önemli ve egzotik bir maçtı. Avrupa maçı sonrası kazanmak bizim için önemliydi. Oyun içinde skora dönük kopmalar oldu. Buraya çalışmalıyız" diye konuştu.



TAKIMDA BAZEN DEĞİŞMELER OLACAK

Derbide 3 puandan başka birşey düşünmediklerini söyleyen Şenol Güneş, "Lig yarışında ilerlemek için 3 puana ihtiyacımız var. Hatalarımızı konuşacağız. Eksikliklerimizi kapatarak kazanacağımızı düşünüyorum. İyi bir takımla karşılaşacağız" dedi. Takımda rotasyon yapılmadığını belirten Güneş, "Bazen üst üste oyuncular oynayacak bazen değişmeler olacak. Bunların hepsi bizim oyuncularımız. Bunu rotasyon olarak değerlendirmemek gerekir" ifadesini kullandı.



