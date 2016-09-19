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ligde ilk galibiyeti arıyor

Tarihinin en kötü lig başlangıcını yapan , Kasımpaşa önünde ilk galibiyetini arıyor. R.Tayyip Erdoğan Stadı’ndaki maç 20.00’de başlayacak

Fenerbahçe ligde ilk galibiyeti arıyor
Fenerbahçe, Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

HEDEF MUTLAK 3 PUAN
1 puanı bulunan , ligdeki ilk galibiyetine imza atmak istiyor. Fener'de eksik oyuncu yok.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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