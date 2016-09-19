Fener için kırılma anı

Süper Lig'de 3 maçta 1 puan toplayarak tarihinin en kötü başlangıcını yapan Fenerbahçe, yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek için çıkış yolu arıyor. Bugün ligin son sırasındaki Kasımpaşa'ya konuk olacak olan Fenerbahçe'de puan kaybına tahammül yok. Hafta içinde futbolcularıyla sürekli olarak iletişim halinde olan teknik direktör Dick Advocaat da Sarı-Lacivertli oyunculara menatl yükleme yaparak konsanstrasyonu yüksek tutmaşa çalışıyor. Ligin en iyi takımlarından biri olduklarını hatırlatan Advocaat, "Her şey 1 galibiyete bakar. İyi takımız ve iyi çalışıyoruz. Kazanalım ve lig bizim için yeniden başlasın. Sonrası kendiliğinden gelecektir. Sahada her şeyinizi ortaya koymanızı istiyorum" dedi.



ORTA SAHA DİRENCİNİ YÜKSEK TUTACAK!

Kasımpaşa maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı çalışma ile tamamlayan Fenerbahçe'de teknik patron Advocaat'ın orta saha direncini yüksek tutmak için Mehmet Topal ve Josef ikilisini birlikte oynatacağı bu ikilinin yanına Alper ya da Ozan Tufan'dan birini tercih edeceği belirtiliyor. Volkan Şen'in ileri üçlünün sounda, Lens'in sağda, Moussa Sow'un da tek santrfor olarak görev yapması bekleniyor. Sağ bekte ise Van der Wiel'in yerine yine Şener bir adım önde.