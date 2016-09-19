Fener için kırılma anı

Süper Lig'de 3 maçta 1puan toplayarak tarihinin enkötü başlangıcını yapan Fenerbahçe,yaşadığı puan kayıplarınıtelafi etmek için çıkış yolu arıyor.Bugün ligin son sırasındaki Kasımpaşa'yakonuk olacak olan Fenerbahçe'depuan kaybına tahammülyok. Hafta içinde futbolcularıyla sürekliolarak iletişim halinde olanteknik direktör Dick Advocaat daSarı-Lacivertli oyunculara menatlyükleme yaparak konsanstrasyonuyüksek tutmaşa çalışıyor. Liginen iyi takımlarından biri olduklarınıhatırlatan Advocaat, "Her şey1 galibiyete bakar. İyi takımızve iyi çalışıyoruz. Kazanalım velig bizim için yeniden başlasın.Sonrası kendiliğinden gelecektir.Sahada her şeyinizi ortayakoymanızı istiyorum" dedi.
ORTA SAHA DİRENCİNİ YÜKSEK TUTACAK! Kasımpaşa maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı çalışma ile tamamlayan Fenerbahçe'de teknik patron Advocaat'ın orta saha direncini yüksek tutmak için Mehmet Topal ve Josef ikilisini birlikte oynatacağı bu ikilinin yanına Alper ya da Ozan Tufan'dan birini tercih edeceği belirtiliyor. Volkan Şen'in ileri üçlünün sounda, Lens'in sağda, Moussa Sow'un da tek santrfor olarak görev yapması bekleniyor. Sağ bekte ise Van der Wiel'in yerine yine Şener bir adım önde.
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