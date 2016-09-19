Burak Tümer’i dövdü mü?

Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, EURO 2016 sırasında A Milli Futbol Takımımız'da yaşanan prim tartışması ile ilgili şok bir iddiada bulundu. Toroğlu, A Spor'da yaptığı açıklamada, "Burak Yılmaz'ın milli takımda Tümer Metin'i dövdüğü iddia ediilyor. Bunu Ankara'da bir yerden duydum. İstanbul'da da duydum. Bunlar konuşuluyor" dedi.



TÜMER: YOK BÖYLE BİR ŞEY!

Toroğlu'nun sözlerine Tümer Metin'den cevap geldi geldi. Tümer, "Yaklaşık 100 kişilik bir kafile olan milli takımda bu veya benzeri bir olayın yaşanması durumunda hiç şüphesiz bu konu sadece bir kişi tarafından konuşuluyor olmazdı. Bu tip asılsız haberler, milli takımımıza zarar vermektedir" dedi.