Burak Tümer’i dövdü mü?

Futbol yorumcusu Erman Toroğlu,EURO 2016 sırasında A MilliFutbol Takımımız'da yaşanan prim tartışmasıile ilgili şok bir iddiada bulundu.Toroğlu, A Spor'da yaptığı açıklamada,"Burak Yılmaz'ınmilli takımda Tümer Metin'idövdüğü iddia ediilyor.Bunu Ankara'dabir yerden duydum. İstanbul'dada duydum.Bunlar konuşuluyor" dedi.
TÜMER: YOK BÖYLE BİR ŞEY!
Toroğlu'nun sözlerine Tümer Metin'dencevap geldi geldi. Tümer,"Yaklaşık 100 kişilik bir kafile olan millitakımda bu veya benzeri bir olayın yaşanmasıdurumunda hiç şüphesiz bukonu sadece bir kişi tarafından konuşuluyorolmazdı. Bu tip asılsız haberler, millitakımımıza zarar vermektedir" dedi.
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