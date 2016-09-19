  1. Fenerbahçe ligde ilk galibiyeti arıyor
  2. Uğur Demirok’un sakatlığı üzdü

Burak Tümer’i dövdü mü?

, “EURO 2016 sırasında Burak’ın Tümer’i dövdüğü iddia ediliyor. Bunu Ankara’da ve İstanbul’da duydum” açıklamasını yaptı.

Burak Tümer’i dövdü mü?
Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, EURO 2016 sırasında A Milli Futbol Takımımız'da yaşanan prim tartışması ile ilgili şok bir iddiada bulundu. Toroğlu, A Spor'da yaptığı açıklamada, "Burak Yılmaz'ın milli takımda Tümer Metin'i dövdüğü iddia ediilyor. Bunu Ankara'da bir yerden duydum. İstanbul'da da duydum. Bunlar konuşuluyor" dedi.

TÜMER: YOK BÖYLE BİR ŞEY!
Toroğlu'nun sözlerine Tümer Metin'den cevap geldi geldi. Tümer, "Yaklaşık 100 kişilik bir kafile olan milli takımda bu veya benzeri bir olayın yaşanması durumunda hiç şüphesiz bu konu sadece bir kişi tarafından konuşuluyor olmazdı. Bu tip asılsız haberler, milli takımımıza zarar vermektedir" dedi.
Etiketler:
  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar