Bitirim ikili

Süper Lig'de oynadığı 4 maçta topladığı 10 puanla oldukça başarılı bir grafik çizen Galatasaray'da iki yeni transfer performansıyla ön plana çıkmış durumda...



EREN'DEN 6 PUAN

Transfer döneminde yüksek maliyetleriyle gündeme gelen Eren Derdiyok ve Tolga Ciğerci 4 haftalık periyotta gösterdiği performansla Sarı-Kırmızılı takımı adeta sırtladı. Rizespor önünde iki mükemmel gole imzasını atan Eren, ilk hafta Karabük maçında da 90'da sahne almış ve 3 puanı getirmişti. Yıldız futbolcu, Akhisar deplasmanında da skoru 1-1'e getirerek galibiyetin kapısını açmıştı.



BÖLGESİNİN EN İYİSİ

Eren golleriyle müthiş bir katkı verirken, Tolga ise savaşarak takımın büyük bir açığını kapatıyor. Rize maçında istatistikleri alt üst eten gurbetçi futbolcu, tüm rakamlarda bölgesinin en iyisi durumunda.