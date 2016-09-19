Beşiktaş’ı zorlu bir seri bekliyor

Beşiktaş ligde cumartesi günü Galatasaray ile karşılaştıktan sonra 28 Eylül Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. maçında Dinamo Kiev'i konuk edecek. Siyah-Beyazlılar bu maçın ardından 1 Ekim'de deplasmanda Çaykur Rizespor'la oynayacak. Ardından 15 Ekim'de yine dış sahada bu kez Kayserispor'a konuk olacak.