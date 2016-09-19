  1. Kartal gollerin çoğunu ilk devrede atıyor
  2. Galatasaray’ı yeneceğiz

’ı zorlu bir seri bekliyor

Kartal, G.Saray derbisinden sonra Kiev’le oynayacak. Ardından ligde 2 deplasmana çıkacak

Beşiktaş’ı zorlu bir seri bekliyor
Beşiktaş ligde cumartesi günü Galatasaray ile karşılaştıktan sonra 28 Eylül Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. maçında Dinamo Kiev'i konuk edecek. Siyah-Beyazlılar bu maçın ardından 1 Ekim'de deplasmanda Çaykur Rizespor'la oynayacak. Ardından 15 Ekim'de yine dış sahada bu kez Kayserispor'a konuk olacak.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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